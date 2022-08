MÉXICO._ Javier Hernández fue blanco de las críticas en días pasados debido a dos videos que se hicieron virales donde se aprecia que toma una bandera mexicana y cae al piso. En otro material que fue difundido en TikTok, el “Chicharito” no tomó en cuenta a un pequeño aficionado del FC Dallas, quien le pedía una firma, acciones que le dieron la vuelta a las redes.

“Yo no sabía que la bandera la tenía yo agarrada, yo nada más la estiro, yo decido no firmar la bandera, cuando la paso, para irme a lo otro, pienso que todavía la estaba sosteniendo esa persona. Estoy eternamente agradecido con mi país y no quiero que esto sea un juicio o como el patriotismo que tengo hacia mi país”, indicó Hernández en su Instagram Live.

También indicó que en el Dignity Health Sports Park, estadio del LA Galaxy, los aficionados cuelgan o sostienen banderas o playeras en el aire, con el objetivo de conseguir una firma del mexicano; sin embargo, en ese momento no se percató que la bandera la había soltado el aficionado y la pasó para firmar otra cosa, momento en que cayó.

Otro de los videos que se viralizó en las redes sociales fue cuando un niño aficionado al FC Dallas se le acercó al “Chicharito” para pedirle un autógrafo, pero el mexicano se negó. Posteriormente, se acercó a otros seguidores que tapaban la entrada al hotel y dialogó con ellos para que lo dejaran pasar.