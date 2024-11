Chivas anuncia salida de Arturo Ortega como director técnico

“Soy un hombre del club, no sé qué vaya a pasar, presté mi servicio, estaba en Tapatío. Me han convocado aquí, con mucho gusto, estoy muy contento con el equipo, cómo nos han tratado y esta propuesta han tenido toda la disposición conmigo y no sé qué decisión tome la directiva”, declaró Ortega luego de la derrota en el Clásico Tapatío del Play In.

Chivas agradeció en un comunicado el trabajo de Ortega, quien entró al quite tras la salida del argentino Fernando Gago.

Ortega asumió el interinato a partir de la Jornada 12 y terminó fracasando en su objetivo de llevar Chivas a la Liguilla.

“Le agradecemos al profesor Ortega su trabajo como hombre institucional y el haber asumido el reto en el momento en el que se requirió”, publicó Chivas en el documento.