“Sí, es algo que lo mejoré bastante. Esto de perdonarme porque se puede fallar. Pero sí, soy muy autocrítico. Y soy un inconformista total, me gusta mucho la perfección. Voy siempre detrás del ideal. Sé que el ideal no existe, pero es mi alimento”, dijo Milito.

“Y al jugador eso después le va gustando, y cuando le dices que vamos a esperar un poquito, no quieren esperar, ya están acostumbrados a ir para adelante”.

El número de pases y la forma en que su equipo cede el balón entre sus jugadores, pero siempre atacando al rival.

“El tema de los pases, por ejemplo, pases en campos rivales y esas cosas. A mí me gusta ver eso. El tema de los pases, sí, bueno, pero ¿sirvieron para qué? Puedes tener la posición, pero si no pateas al arco, no me gusta tener la pelota para decir tengo la pelota, no sirve. O sea, tener la pelota para dominar, sí. Tener la pelota para que sea el medio para atacar, dominar, someter a los rivales, sí. Pero si no sabemos qué hacer con la pelota, mejor que la tenga el rival. Prefiero que la tenga el rival”, mencionó.