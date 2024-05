GUADALAJARA._ El miércoles ante América quedó demostrado que Chivas cuenta con la calidad y la iniciativa necesarias para imponerse en el Clásico de México de las semifinales del Clausura 2024 , ya que monopolizó la pelota para crear oportunidades en el área del acérrimo rival, por lo cual a nadie le quedó duda de que Guadalajara fue mejor en la ida, a pesar de que no lo pudo reflejar en el marcador.

“Creo que el transcurso del partido fue muy bueno para nosotros. Durante casi 45 minutos estuvo donde queríamos jugarlo; en los primeros 10 minutos del segundo tiempo nos costó un poco. Cuando corregimos estaba bien, muy comprometido y fuimos superiores.

“Vamos a seguir trabajando de la misma manera. Buscamos los conceptos para tratar de atacar y dañar al rival, y a partir de eso veremos cómo están físicamente para jugar el sábado”, expresó Gago tras el juego.

El estratega del Rebaño también reconoció que de nada servirá si no marcan gol en la vuelta de la serie este sábado en el Estadio Azteca

“Hay que llegar a la situación de gol, hay que tener los momentos y las presiones, Ricardo Marín es un jugador fantástico que hace un gran trabajo para el equipo. Hoy tuvo dos situaciones que no pudo marcar, pero no pasa nada. Tuvimos 17 tiros totales, 6 a portería; el equipo tuvo oportunidades y eso me deja contento.

“Lo que me gustó y analizo es que el equipo dominó en el momento en que quería dominar, de la forma que queríamos jugarlo nosotros. No nos generaron situaciones, fuimos generando confianza; faltó el último pase”.