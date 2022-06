$!‘Chofis’ López, del San José Earthquakes, es asaltado en México; quiere volver a EU

MÉXICO._ Javier Eduardo López parece que se quedará en la MLS con el San José Earthquakes; sin embargo, no ha podido reportar con su equipo en los Estados Unidos al sufrir un asalto en Guadalajara, ciudad que visitaba, pero que lo despojaron de sus pertenencias, así como de todos sus documentos oficiales.

En una publicación que realizó en su cuenta oficial de instagram, “Chofis” López dio a conocer que los asaltantes lo dejaron sin visa y sin pasaporte, por lo que no ha podido viajar a los Estados Unidos para reportar con su aún equipo en la Liga estadounidense.

“Hola a todos, gusto en saludarlos. Quisiera comunicarles que no he podido jugar, ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y sufrí un asalto, me robaron todas mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte, por lo cual no me he podido regresar”, indicó en su historia.