GUADALAJARA._ En el 2021 fue elegido como el mejor jugador del San José Earthquakes gracias a una brillante temporada con 12 anotaciones. Ahora, “Chofis” López regresa a Chivas luego de que el cuadro de la MLS anunciara su salida, deseándole “la mejor de las suertes” al futbolista mexicano, cuyo futuro es una incógnita.

Con el Apertura 2022 de la Liga MX recién comenzado, Javier Eduardo López habrá de reportar en Guadalajara porque su carta pertenece al club, sin embargo, es sabido que la directiva no lo tiene considerado en lo absoluto, teniendo por antecedentes varias indisciplinas que precisamente le costaron su salida rumbo a la Major League Soccer.

En el año 2020, el mediocampista mexicano vistió por última vez la camiseta rojiblanca porque rompió el reglamento interno al acudir a una fiesta con otros elementos como Alexis Peña, José Juan Vázquez y Dieter Villalpando, y a este último se le acusó de violación por algo ocurrido en dicha reunión.

En ese momento, el presidente deportivo de la institución, Ricardo Peláez, anunció la baja definitiva de la “Chofis” López y el resto de involucrados, afirmando que “nunca volverían a vestir la camiseta de Chivas”, por lo que es cuestión de tiempo para que el zurdo sea transferido a otra institución.

“Cuando salí de Chivas me destruí, me sentí muy mal, tuve muchos días malos, no podía creer que salí así. Se hablaban muchas cosas que no eran verdad, solo me concentré en entrenar y que tarde o temprano todo mejoraría”, afirmó en plática con ESPN en septiembre del 2021.

“No puedo ser un ejemplo para los jóvenes de Chivas, pero si me toman como ejemplo que sea por lo que hago hoy y no de todos los errores que hice. Les digo que se preparen bien, que entrenen porque nunca sabes cuándo te puede llegar la gran oportunidad”, agregó.

A finales de junio se dio a conocer que el Club Querétaro estaba interesado en Chofis y en Josecarlos Van Rankin, quienes terminaron en la MLS el pasado 30 de junio. Ambos pertenecen al Guadalajara, pero no están entran dentro de los planes y el cuadro tapatío busca acomodarlos para no absorber su salario, por lo que los queretanos estarían preparados para lanzar una oferta que resulte atractiva para las Chivas.