“Siempre que el nacional cae en su región, el boleto se limita a una sola institución que va a representar a la región, como bien lo dices no se ha confirmado, pero ya se le otorgó al Itson que será la sede de la Universiada Nacional, no sabemos si todos los deportes, pero por lo menos en futbol rápido ellas no se van a hacer presentes, eso indica que pasan directo a la fase nacional, nos vamos a disputar un boleto entre 4 o 5 en lo que viene siendo el futbol rápido femenil”, detalló.

Guajardo Cruztitla destacó que esa situación mueve un poquito la competencia y que ante ello solo piensan en ser los campeones porque es la única forma de estar presentes en la Universiada Nacional.

“El futbol rápido femenil no ha tenido la posibilidad de ser medallista, ha estado un poquito limitado en los resultados en esta rama y sobre todo en la parte femenil, pero necesitamos redoblar esfuerzos con las chicas, meterles en la cabeza que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución que es potencia a nivel nacional”, añadió.