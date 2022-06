En 1970, “El Coloso” abrió sus puertas en 10 ocasiones: seis en fase de grupos, una en cuartos de final, una semifinal y la final. Dieciseis años después repitió como el centro neurálgico de la competición: cuatro duelos de la primera fase; dos de octavos de final, uno de cuartos de final, una semifinal y la final. En añadido, el Estadio Azteca es el único en todo el globo que ya ha celebrado al menos una final de todos los torneos oficiales varoniles de la FIFA: Mundial mayor, Sub 20, Sub 17, Confederaciones y Juegos Olímpicos (reconocido aunque no organizado por la Federación).

Guadalajara será por un tiempo, junto a la Ciudad de México, una de dos ciudades en todo el mundo en recibir tres Mundiales de futbol. La capital jalisciense repite las designaciones ya concedidas en 1970 y 1986, aunque ahora cambiará el estadio sede.

En las dos ediciones anteriores, fue el Estadio Jalisco; ahora Guadalajara propuso al novedoso estadio Akron, de sólo 12 años de vida, como su coliseo representante. El Jalisco, otro clásico de los Mundiales FIFA, fue el segundo escenario en importancia en 1970 y 1986: en ambas ocasiones fungió como el “segundo hogar” de la Selección Brasileña y recibió una de las dos semifinales.