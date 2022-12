La línea de cuatro, en cuanto al aspecto ofensivo, le permite utilizar el volante y el lateral como opciones de ataque, teniendo en cuenta que Mbappé no suele volver con la marca.

Argentina tendrá que tener cuidado en este aspecto. En el último partido ante Marruecos, el elenco africano por momentos no lo marcó cuando su equipo atacaba, lo que le permitió al francés galopar en varias ocasiones.

La marca personal no parece una opción razonable por dos aspectos. El primero es porque no hay ningún jugador en Argentina que pueda igualar a Mbappé en velocidad, pese a que Nahuel Molina es un futbolista rápido. El segundo aspecto es que el delantero no solo es veloz, sino también tiene habilidad. Y cómo demostró en el segundo gol de Francia ante Marruecos, también tiene recursos para moverse en espacios reducidos.