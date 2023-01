Por su parte, Loba, quien llega procedente de la MLS, ha jugado también para Querétaro y para Rayados de Monterrey.

“Elegí venir a Mazatlán porque soy un chico que ama el futbol y quería tiempo para jugar y Mazatlán FC es el que me está dando la oportunidad para volver a hacer lo que era, no hubo dudas cuando me dijeron que venía para acá a jugar”, comentó, por su parte, Loba.