$!Convocan a la edición 18 de la Liga Estudiantil de Futbol Interpreparatorias en Mazatlán

La competencia deportiva abrirá sus registros para los jóvenes futbolistas de Nivel Medio Superior en las ramas varonil y femenil, teniendo como fecha pactada de inauguración el próximo lunes 5 de octubre.

MAZATLÁN._ La Liga Estudiantil de Futbol Interpreparatorias afina los últimos detalles para poner en marcha su 18.ª edición, correspondiente a la temporada 2026-2027.

La convocatoria oficial está dirigida a las delegaciones representativas de las diversas instituciones educativas de la localidad, estableciendo que los atletas participantes deberán pertenecer a las categorías nacidas en los años 2009, 2010 y 2011.

Organización y logística del certamen local

La directiva del torneo citó a los delegados y entrenadores para definir el calendario y reglamento de juego.

Junta previa obligatoria: Se llevará a cabo el viernes 18 de septiembre a las 18:00 horas en las instalaciones de la Unidad Deportiva Toledo Corro.

Temas a tratar: Durante la reunión se expondrán los detalles de la logística operativa, las bases del reglamento de competencia y el formato de desarrollo de la fase regular.

Registro de planteles: Las instituciones interesadas en registrar a sus escuadras pueden solicitar información técnica al teléfono 669 114 9002.