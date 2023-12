Igor Lichnovsky no solo es un campeón dentro de la cancha, sino fuera de ella. El central de las Águilas del América, quien hace unos días levantó el título del Apertura 2023 de la Liga MX, aprovechó sus vacaciones para ayudar a los más necesitados, y no solo ahora sino desde hace seis meses.

El futbolista chileno viajó a Kenia para ayudar a una de las comunidades más marginadas de África no solo con el recurso más básico para vivir, el agua, pues esta Navidad se hizo presente en la población, para una causa distinta, la de apoyar al deporte y desarrollo social con la construcción de un pequeño campo y estadio de futbol que impulse los sueños de los más pequeños.

“Hace 6 meses llevamos juntos la necesidad más básica de vida que puede tener un ser humano, Agua Potable. Ahora podemos llevar vida acercando la posibilidad de desarrollarse en el deporte, no con el único fin de ser grandes profesionales, sino con el fin de formar grandes personas que puedan llegar a ser grandes deportistas e inspirar a una zona que está olvidada por sus gobernantes y responsables. Podría decir de mi, que existe un pequeño grupo de personas que descubren lo que TIENEN QUE HACER en esta vida, es un fuego, algo que las obsesiona, algo que si no hacen las lleva directo a la demencia, y no se si es suerte o no descubrirlo, pero YO SOY UNO DE ELLOS (carroll sherry)”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.