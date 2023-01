Su defensor Iván Pineda narró el jueves los momentos que vivió durante la ola de violencia en la capital sinaloense.

“Me levanté y escuché balazos, pero no me lo imaginaba hasta que empecé a ver las noticias y las redes sociales y nos avisaron que estaba la situación complicada. Nos avisan temprano que la ciudad está con mucho movimiento, balazos, bloqueos y nos dieron rápido las indicaciones de quedarnos en nuestros cuartos, de no salir para nada, de mantenernos lejos de ventanas y estamos siguiendo esas órdenes para estar bien”, relató el futbolista de 30 años.