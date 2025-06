“Ya tenemos cupo lleno de equipos en la Sub 15, Sub 14, Sub 13 y Sub 11 de la Copa de Filiales, así como también en la Copa Recreativa las categorías Pandas y Osos”, explicó Aguilar.

Aguilar adelantó que ya se comunicaron equipos para estar presentes provenientes de León, Acapulco, Ciudad de México, Durango, Torreón y de varios municipios de Sinaloa.

“Esperamos contar con alrededor de 150 conjuntos en ambas copas, hay bastantes academias y escuelas de Mazatlán que se reportaron y también van estar con nosotros”.