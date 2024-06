“Esta iniciativa de la Copa Recreativa se dio para que todos los niños se diviertan, tengan o no habilidades, pero que puedan mostrarse en la cancha y la pasen bien, mientras que el de Filiales surgió con la intención de que los equipos locales tengan más competencia a nivel nacional contra otras filiales”, señaló Aguilar.

Ambos torneos se disputarán en simultáneo del 4 al 7 julio en Mazatlán con sedes en las canchas de la Unidad Toledo Corro y la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Habrá premios para los campeones y subcampeones del Torneo de Filiales, así como para el mejor goleador y portero; en tanto, en la Copa Recreativa todos los participantes obtendrán una medalla.

Para el Torneo Nacional de Fuerzas Básicas ya han confirmado equipos filiales de América, Cruz Azul, Tigres, Dorados, Mazatlán FC, Dorados Rayados, Pachuca entre otros. En dicha justa competirán las categorías Sub 6, Sub 7, Sub 8, Sub 9, Sub 10, Sub 11 y Sub 12 en modalidad Futbol 9; mientras que para las categorías Sub 13-14 y Sub 15-16 será futbol 11, y en la Femenil Sub 12-13 será futbol 7.

Aguilar y Carlos Salcido confirmaron la asistencia de seis visores de equipos profesionales del futbol mexicano durante el desarrollo del Torneo de Filiales. Además, los campeones ganarán la inscripción gratuita para el torneo del año próximo.

INNOVADOR FORMATO INCLUSIVO

En el caso de la Copa de Futbol Soccer Recreativa, jugarán las categorías Chupones, Pandas, Osos, Infantil y Femenil, y contará con un formato especial de tres tiempos en el que en el primero jugará la alineación que el entrenador decida, mientras que en el segundo ingresarán todos los jugadores que estaban en la banca, y en el tercero podrá jugar un combinado mixto.

Hasta el momento han confirmado equipos de Torreón, Durango, Ensenada y los locales de Mazatlán. Para los campeones de este torneo de entregarán vales de 50 por ciento de descuento de D’portenis.