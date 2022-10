Su gesto y decisión de abandonar el miércoles el campo en el duelo ante el Tottenham cuando supo que no iba a jugar tras calentar, tiene por tanto este castigo por parte del club.

“Ronaldo no formará parte de la convocatoria del Manchester United para el partido del sábado ante el Chelsea. El resto de la plantilla está centrada en preparar el encuentro”.

El Manchester United de Erik ten Hag parece enderezar el rumbo y este 19 de octubre se impuso por 2-0 al Tottenham Hotspur alcanzando así puestos europeos en la Premier League. Sin embargo, el que no levanta cabeza es Cristiano Ronaldo , que no disputó ni un solo minuto y se metió en los vestuarios antes de tiempo.

Lineker, que tras dejar el futbol es ahora una estrella de la televisión británica y presenta el programa ‘Match of the Day’ de la BBC, donde se resume cada jornada del futbol inglés, no se mordió la lengua al hablar del gesto del portugués, que calificó de “inaceptable”.

“Cristiano Ronaldo... Todos sabemos el gran jugador que ha sido y todo eso”, empezó diciendo el que fuera futbolista de Leicester, Everton, Barcelona y Tottenham. “Pero salir del campo como suplente a dos minutos del final del partido... Lo siento, quiero decir que es inaceptable. Es tan pobre, ¿no?”.