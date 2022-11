“En este momento me siento muy bien, creo que haré una buena Copa del Mundo, estoy preparado física y mentalmente. . . Será complicado, tenemos un gran entrenador, una buena generación de futbolistas, no somos los favoritos. . . Si gano la Copa del Mundo seré el hombre más feliz del mundo y me retiraría 100 por ciento”, dijo Cristiano en entrevista con Piers Morgan.

El jugador de 37 años ha disputado cuatro ediciones de la Copa del Mundo, con un total de 17 encuentros, siete goles y dos asistencias, llegando a la semifinal en Alemania 2006.

(Con información de XEU Deportes)