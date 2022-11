“Hay gente que no me quería en el United. Ya no solo este año, sino desde el anterior”, añadió.

“El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador ( Erik ten Hag ) sino también otras personas del club. Me han traicionado”, dijo Cristiano durante una entrevista concedida al periodista Piers Morgan, de The Sun.

“Erik ten Hag no me merece ningún respeto porque él no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. ¿Rangnick? Si no eres ni entrenador, ¿cómo puedes ser el jefe del Manchester United?”, señaló.

Desde la llegada de Erik Ten Hag, Cristiano ha perdido protagonismo en el Manchester United, aunque el técnico ha tratado de dar una solución, el propio delantero dejó entrever que se debe a problemas entre ambas partes, aunado a que hay más directivos que buscan su salida del club.