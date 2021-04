Cruz Azul decepcionó en su debut en la Liga de Campeones de la Concacaf ante Arcahaie. La Máquina, que dominó todo el cotejo, se mostró carente de imaginación y solo generó tres acciones de peligro ante los haitianos, pero ninguna de ellas terminó en las redes, por lo que los cementeros empataron sin goles ante los caribeños en la ida de los octavos de final.

Los cementeros dominaron desde el silbatazo inicial, pero tuvieron problemas para generar futbol a la ofensiva en los primeros 45 minutos. Apenas a los nueve minutos, Elías Hernández, con un trazo largo, dejó solo a Santiago Giménez frente a Gooly Elien, el cancerbero de los haitianos, pero un mal control del mexicano impidió que pudiera tener un buen contacto al momento de hacer el disparo, mismo que salió sin fuerza.

Cruz Azul sufrió para abrir la defensa de Arcahaie. Buscaron hacer daño por medio de pelotazos, ante la presión del rival, pero favoreció al juego aéreo de los locales. Al minuto 21, los celestes pudieron profundizar con la velocidad de Misael Domínguez, quien centró para Elías Hernández, futbolista que de volea mandó el balón a las manos del arquero, mientras que al 32’ Walter Montoya sacudió la portería con un tiro de larga distancia que se estrelló en el poste.

El conjunto mexicano cayó en la monotonía, no cambió para el segundo tiempo. Los celestes, que no dejaron de tener la posesión del esférico, carecieron de imaginación y sus acciones ofensivas consistían en atacar por el centro y cuando no había espacios, los centrales o contenciones dividían el esférico lo que impedía que Cruz Azul tuviera acciones de peligro frente al arco haitiano.

Juan Reynoso buscó alternativas con los ingresos de Yoshimar Yotún, Adrián Aldrete, además de los debutantes Rodrigo Huescas y Pedro Pacheco. Sin embargo, la generación de futbol a la ofensiva no fue diferente y transcurrieron los 90 minutos sin gol.