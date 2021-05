MÉXICO._ Si había algo que no podía suceder esta noche, era algo como lo que le pasó a la Máquina en el último minuto. Cruz Azul no podía perder ante Xolos y no por un tema deportivo, sino por el orgullo y el morbo que trajo consigo la vista de Xolos, pues los fronterizos lo hicieron con Robert Dante Siboldi, el ex técnico de la Máquina. Los celestes no cayeron, pero en una falla de atención, en el último minuto de compensación los de Tijuana lograron el empate 1-1.

Juan Reynoso presentó una alineación con algunas modificaciones, elementos como Luis Romo, Roberto Alvarado y Pablo Aguilar empezaron en la banca, mientras que titulares habituales como Jonathan Rodríguez, Julio Domínguez, Juan Escobar y Orbelín Pineda iniciaron esta noche para buscar el cierre perfecto de la Fase Regular, algo que no pudieron conseguir.

Pineda abrió el marcador al minuto en la compensación del primer tiempo. Elías Hernández disparó directo a portería y atrás Jonathan Orozco atajó, pero dejó viva la pelota para la llegada de Orbelín, quien solo empujó la pelota a las redes.

Para el segundo tiempo, vinieron los cambios. Reynoso lanzó a Aguilar y Alvarado para darles minutos y tenerlos en tono. Por su parte, los fronterizos comenzaron a apretar a la Máquina y exigirle, lo que llevó al técnico peruano a cerrarse con la entrada de Adrián Aldrete, pero sin dejar de ajustar la ofensiva al mandar a Bryan Angulo al campo.

Por otro lado, el rival no bajó los brazos y siguió buscando alcanzar el marcador; cuando todo parecía que la victoria celeste le daría el cierre ideal a la Máquina con una cosecha de puntos histórica, Iván López apareció y les arrebató el resultado tras entrar de cambio.

El jugador remató de cabeza un buen servicio de Jordi Cortizo para arruinarle la fiesta a los cementeros dejándolos sin marca histórica de puntos.

Ahora, Cruz Azul se prepara la Liguilla, pero antes deberá finiquitar la serie de los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Toronto el próximo martes. Mientras que los fronterizos no lograron la esperanza que tenían de acceder al Repechaje, por lo que ahora deberán crear el nuevo proyecto que tendrán con Siboldi.