MONTERREY._ Rayados, el equipo que se presumía era el mejor de Liga MX y lo había demostrando llegando lejos en la Leagues Cup, en el futbol mexicano no pudo con el que era el peor equipo del torneo, Cruz Azul.

Luis Romo estuvo cerca de hacer el primer tanto al minuto 3, cuando tras un cobro de tiro de esquina de Sergio Canales, de cabeza mandó el balón por un lado.

Sería la Máquina quien abriera los cartones, esto por un error del portero Esteban Andrada, cuando Diber Cambindo le ganó a su marcador Víctor Guzmán y sacó disparo raso cruzado, el cual se le fue entre las piernas al guardameta albiazul para el 1-0 en el minuto 9.

Era un partido de ida y vuelta, pero Monterrey viéndose más peligroso al frente, por lo que su afición confiaba en el empate.

Y casi llegaba al 35’, cuando tras centro desde la izquierda de Maxi Meza, Funes Mori remató potente de cabeza, a escasa distancia del arco, pero directo a donde estaba Jurado, quien con sus reflejos logró enviar ese balón hacia afuera.

No había pasado ni un minuto cuando se dieron serie de rebotes en el área y disparos que milagrosamente no terminó ninguno en gol para fortuna de los cementeros, quienes luego en el contragolpe buscaron hacer daño, pero Moisés Vieira no pudo vencer con su tiro a Andrada, quien tapó a primer poste.

En el 45’, Andrada volvió a tener un acierto en disparo cruzado de Antuna, que lucía para gol, pero con manotazo, el portero de la Pandilla salvó a su equipo del segundo tanto.

Y mientras Carlos Rotondi le pegaba mal dentro del área, desperdiciando la jugada, en la siguiente jugada, al 45’ +4’, Jordi Cortizo desde la derecha centró a Funes Mori, quien al estar de espaldas al arco, cedió en corto a Maxi, quien disparó potente para vencer a Jurado con el 1-1.

Recupera ventaja Cruz AzulApenas iniciaba la segunda parte y Cruz Azul comenzó a atacar a la Pandilla, y fue al 49’ que cayó el gol de la Máquina para volver a tomar ventaja. Diber cedió a Vieira, quien por izquierda dentro del área cruzó de zurda su disparo, el cual Andrada alcanzó a tocar con el pie, pero no fue suficiente para desviar la trayectoria rumbo a las redes con el 2-1.