Con la emoción controlada y con su peculiar estilo en conferencia de prensa, Javier Aguirre compareció ante los medios de comunicación presentes luego de levantar el primer campeonato de la Concacaf Nations League con la Selección Mexicana.

Cuestionado por las formas de juego, el estratega aseguró, que si bien no se tuvo un funcionamiento perfecto y que por algunos momentos el Tricolor jugó mal, sería injusto afirmar que el trofeo que levantaron esta noche en el SoFi Stadium de Los Ángeles, solo se ganó por ganas, más que por buen futbol.

“Habría que matizar qué es un futbol vistoso. Siempre se puede jugar mejor. Vistoso no sé si es ganar 4-0, pero eso no es fácil hoy en día, Panamá ofreció resistencia, es un equipo sólido. Es un eterno debate, no jugamos bien, nos falta, pero ahí no quiero llegar”, afirmó.“Este torneo hubo lapsos que jugamos mal y sería injusto decir que solo jugamos con huevos y por ganas, sería faltarle el respeto a los jugadores porque se hicieron muchas cosas bien. Creo que hubo cosas rescatables, sería injusto decir que solo se ganó con entusiasmo y con pantalones”.

Luego del 2-1 contra Panamá, “El Vasco” Aguirre también habló de Raúl Jiménez, el delantero mexicano que vive un gran momento no solo con su club, Fulham, sino con el Tricolor, anotando los cuatro goles con los que se concretó el ansiado campeonato la noche de este domingo.

“Recuerdo la lesión, fue muy doloroso. Es un baluarte mexicano en una liga muy dura y muy fuerte. Hoy se le ve maduro, relajado, pone pundonor, no escatima esfuerzo. Estoy contento por él. Sé que hizo un gran torneo y se merece lo que le viene”, concluyó.