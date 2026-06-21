$!Del padre al hijo: las dinastías futboleras que brillan en el Mundial 2026

El festejo del Día del Padre tal vez no tiene el mismo impacto que el del Día de la Madre. Pero sin lugar a dudas durante el futbol trasciende fronteras y sobre todo con el paso del tiempo se sigue presentando. Hoy que se encuentra la Copa del Mundo en tres países diferentes podemos presenciar a hijos de futbolistas que fueron famosos en citas mundialistas pasadas. En el equipo actual de México se encuentra Santiago Giménez, hijo de Christian “Chaco” Giménez, quien fue parte de un proceso mundialista tras su naturalización, pero se quedó sin estar en la convocatoria final de Brasil 2014.

El defensor Mateo Chávez, hijo de Paulo César “Tilón” Chávez, está con la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre en este Mundial 2026. Su papá tampoco pudo debutar en una Copa del Mundo, aunque sí fue parte de convocatorias de la Selección Nacional y estuvo en la lista preliminar de cara a Francia 1998.

A Javier “Chícharo” Hernández, papá de Javier “Chicharito” Hernández, le tocó ir a la Copa del Mundial de México, sin embargo, el director técnico Bora Milutinovic no le dio minutos en ese el segundo mundial que se jugaba en nuestro País. En este 2026 hay varios futbolistas que son parte de sus selecciones que sus padres marcaron época en este evento que cada cuatro años reúne a las mejores selecciones. El legendario Zinedine Zidane fue gran figura con Francia en las Copas del Mundo de Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Alemania 2026 y ahora su hijo Luca Zidane es el portero titular de Argelia, país que decidió defender sus colores por ser el país de sus abuelos paternos.

Con Argentina se encuentra Nico Paz, hijo de Pablo Díaz que representó a su selección en Francia 1998; Giuliano Simeone está también con Argentina en este Mundial y su padre Diego “Cholo” Simeone vio acción en Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Marcus Thuram viene con Francia y su padre Lilian Thuram fue campeón del mundo en casa en 1998, y le tocó también estar en 2002 y 2006.

A la ex estrella del futbol George Weah no le tocó representar a su natal Liberia al no clasificar su país a mundiales, en cambio su hijo Timothy Weah está con la Selección de Estados Unidos. Giovanni Reyna es parte de Estados Unidos y su padre Claudio Reyna disputó las citas de 1998, 2002 y 2006.

Kasper Schmeichel es parte de Dinamarca y su padre, el legendario portero Peter Schmeichel, participó en Francia 1998.

Ianis Hagi es otro de los futbolistas de este Mundial al vestir la playera de Rumania tal y como lo hizo su padre Gheorghe Hagi en los mundiales de 1990, 1994 y 1998.