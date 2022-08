“Jugamos contra un superequipo, de los mejores del mundo y tenemos que estar a la altura porque es lo que queremos: competir. Vamos a salir con la esperanza de ganar el partido; si no, no hubiéramos venido hasta acá. Sabemos que es complicado, que es difícil, que va a ser una prueba de fuego para nosotros porque es un partido en el que no te puedes equivocar porque son muy buenos. Hay que tratar de achicar el margen de error, pero lo vamos a disfrutar. Desde el minuto cero al 90 vamos a competir, vamos a tener la cabeza en ganar”, afirmó el argentino.

Asimismo, aseguró que no existe un manual para ganarle al Barcelona, pues depende del planteamiento táctico y de la efectividad que se tenga.

“Explicaciones o maneras de ganarle, yo creo que dependen mucho de cada uno. Nosotros vamos a ir con un plan de juego que estamos trabajando. Creo que la clave para poder competir es ser demasiado efectivo”.

Dinenno afirmó que la experiencia que están viviendo es única y que no representa una vitrina para el equipo, pues el Club Universidad es grande.