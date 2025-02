“Las incorporaciones se han adaptado muy bien al grupo, pero, sobre todo en el caso de Jesús (Hernández), el haber jugado en Europa, en la selección juvenil y en Primera División... Muchas veces no todos tienen esa visión de ‘necesito continuidad, necesito jugar para nuevamente reposicionarme’, y él aceptó venir a Dorados en busca de tener esa continuidad y demostrar que su potencial como delantero sigue vigente. Rápidamente le transmitió eso al grupo”, explicó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Dorados regrese a Culiacán para disputar sus partidos como local, Abreu reiteró que desconoce el tema y que no le corresponde opinar al respecto.

“Si estamos viviendo en Tijuana, es repetir cosas que, por lo menos, no es a mí a quien se debería consultar. Ya no me corresponde ni es mi función”, finalizó.

Dorados de Sinaloa, que llegó a 4 puntos, visitará el jueves 20 de febrero a Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.