Christian Castillo Leyva, extremo habilidoso y con enorme desequilibrio en el mano a mano, aseguró que Sebastián Abreu cuenta con él para generar oportunidades de gol, así como para sacar de balance a los zagueros contrarios.

“En lo personal me he sentido bien, he venido trabajando con el profe, me ha enseñado varias cosas para lograr mejorar mi juego. Me ha pedido ser más desequilibrante con los rivales y poco a poco tengo que demostrarlo en la cancha, este sábado es una buena oportunidad para sacar un buen resultado” añadió.