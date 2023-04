Uno de los jugadores más motivados por Dorados es Klinsman Calderón, quien marcó doblete en el triunfo ante los regios.

“Gracias a Dios entré bien y pude marcar los dos goles que nos dan la victoria. Me siento muy feliz, primeramente agradecido con Dios, por ahí el desespero, la impaciencia de no marcar, te bloquea un poco, he trabajado, el equipo ha trabajado muy bien y gracias a ellos se pudo marcar dos (goles), y a agarrar confianza y seguir luchando”, dijo el colombiano.

Este encuentro contará con la transmisión en vivo a través de la señal compartida de la cadena TUDN y TVC Deportes.