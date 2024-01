CULIACÁN._ Pese a la confianza que hay en el campamento de Dorados de Sinaloa, la verdad es que aún no saben lo que es ganar en el Clausura 2024 de la Liga de Expansión MX, cosa que buscará hacer este miércoles ante Tlaxcala FC.

Es por eso que el encuentro ante Tlaxcala será de vital importancia para que el equipo de la capital sinaloense busque dar un paso al frente en la clasificación del torneo. En caso que no puedan sumar los tres puntos, todo podría complicarse pese a que apenas va el inicio de las acciones.

Sebastián Yánez, lateral por derecha recientemente llegado a las filas del Aurinegro, aseguró que el plantel lo adoptó de gran manera desde su llegada, por lo que su motivación está más fuerte que nunca.

“Muy bien, me he sentido muy arropado, el grupo me recibió bastante bien. Estoy emocionado y contento por estar aquí en Dorados” añadió.

“El Chango”, como es apodado Sebastián, dejó en claro que la comunicación interna ha fluido correctamente, por lo que el objetivo de ganar en el Tlahuicole, está claro.

“Hemos platicado entre nosotros de que es clave estar unidos para sacar los 3 puntos en Tlaxcala. Vamos a hacer un partido inteligente y donde propongamos para salir victoriosos” finalizó.

El partido comenzará en punto de las 18:05 horas (tiempo de Sinaloa) y será transmitido por la señal de ESPN, así como sus plataformas digitales. Luis Alfredo García será el encargado de impartir justicia entre Peces y Coyotes.