MAZATLÁN._ La Academia Dragones Mazatlán dio un paso importante en sus aspiraciones para conseguir el título de la categoría Sub 7, luego de que este viernes sumó su segundo triunfo en la Copa Mazatlán de Futbol , al vencer 2-1 a Academia Atlas FC-Veracruz.

En la Sub 10, Astros también sumó la victoria al superar 4-0 a Atlas FC Albatros-Saltillo.

En la categoría Sub 13, Astros Mazatlán superó 1-0 a Atlético Morelia- Michoacán, para mantener esperanzas de clasificación. El único gol del encuentro llegó por cuenta de Aarón Zataráin.

Los rojinegros se acercaron con un gol de Alejandro Vargas, pero al final no fue suficiente y los puntos fueron para los locales.

Por su parte, la Armería de Mazatlán FC se apuntó una nueva goleada en la categoría Sub 15 cuando vapuleó 11-0 a Águilas Guanajuato. Las anotaciones de los Cañoneros fueron obra de Jesús Rodríguez (2), José Ramos (2), Gael Montoya (2), Joan Pérez (2), Derek Luna, Ángel Aguilar y Carlos Vela.

Los Cañoneros Sub 14 también sumaron una nueva victoria en la justa tras imponerse a FC Dinastía-Nuevo León, gracias a los goles de Sebastián Antúnez, Joan Hernández, Eyssy Valdez y Jonathan Silvas.

En otros resultados de la jornada, Dragones Mazatlán le ganó 5-0 a Club Patos Feos-Nayarit en la categoría Sub 10; Academia Sonora igualó 1-1 con Club Obson-Sonora en Sub 9, mientras que Mazatlán FC Sub 12 derrotó 6-0 al equipo de Chapultepec Nayarit.

Lombardo Toledano Sinaloa goleó 5-0 a Academia León Filial Mazatlán en la categoría Sub 6. Leones SAM Mazatlán cayó en un reñido encuentro 4-3 ante Atlético Zamora Michoacán, en tanto Chivas Andes Mazatlán no pudo contra Club Águilas Guanajuato y cayó 2-0.

TERCERA FECHA

La tercera jornada de la Copa Mazatlán se jugará este sábado a partir de las 8:00 horas en distintos campos de la ciudad, mientras que por la tarde iniciarán algunos encuentros de cuartos de final.