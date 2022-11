El de este martes fue el peor partido de los dirigidos por Gustavo Alfaro en Qatar . El cuadro africano fue mejor en la mayor parte del partido, tuvo el control de la pelota, generó las mejores llegadas de peligro y supo golpear en momentos decisivos. El segundo definitivo para que los sudamericanos ya no pudieran reaccionar.

Pero no fue así, ya que en la siguiente jugada Jeremy Sarmiento cometió una falta. El centro a la altura del punto penal no pudo ser rechazado. Enner Valencia en su intento por despejar el esférico terminó dándole un pase de gol a Kalidou Koulibaly, que no lo desaprovechó y mandó a guardar la pelota al minuto 70.

Ya no hubo reacción de los sudamericanos, que pese a llenar el área de Mendy con centros, no tuvieron una clara para batir al arquero africano, que junto con sus compañeros, salieron con el boleto a la fase final y al lado de la Selección de los Países Bajos.