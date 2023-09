“El que esté en buen momento, en buen nivel, seguramente si viene con la ilusión, la determinación que hoy entraron estos jugadores, que fue su debut, pues seguramente seguirán teniendo llamados”.

Y culminó felicitando a uno de los referentes del ataque mexicano, Raúl Jiménez, que cumplió su partido 100 con el equipo mexicano.

“Felicitar a Raúl porque entró bastante bien, cumple 100 partidos con la selección nacional, es súper número, me comentaban que no andaba y que a lo mejor no era su mejor momento, creo que nos revolucionó muchísimo en el ataque, entró muy enchufado, muy conectado y yo es lo que veo. Al final cuando tú estás jugando en la mejor liga del mundo y tienes tantos minutos es por algo y también quiero felicitarlo a él además de los que debutaron”, concluyó Jaime Lozano.

(Con información de FMF)