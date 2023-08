“Es un privilegio, qué te voy a decir, el privilegio es mío de poder estar aquí en la Selección nuevamente, me ha tocado estar como jugador, como director técnico, ahora ratificándome y me siento muy contento, muy orgulloso porque he pasado muchísimo tiempo a lo largo de mi retiro preparándome para oportunidades como ésta, trabajando muy fuerte, para dar lo mejor de mí en cada proyecto en el que en el que se me asigne”.

El objetivo de Lozano es construir una Selección Nacional que llene de orgullo a los mexicanos, independientemente del escenario en el que se encuentre, enfatizando la mentalidad ganadora y el papel protagónico del equipo.

Acerca de cómo toma este nuevo reto con la Selección, expresó.

“El más importante, sin duda, como era la Copa Oro hace unos meses; me siento realizado, pero siempre he sido alguien con mucha ambición. Y no me quedo con una Copa Oro, como no me quedé con una medalla de bronce, como que no me quedé con un Preolímpico. Quiero más y eso trato de contagiarlo siempre a mi gente, después a los jugadores y staff. Me considero alguien ganador, no un técnico ganador, alguien ganador en la vida, y eso creo que es muy importante.

“Yo quiero hacer historia, quiero hacer nuestra historia, seguir siendo parte de la historia del futbol mexicano y llegar lo más alto posible. No duden que vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador, eso ténganlo en cuenta y vamos a poner el nombre de México nuevamente muy en alto”.