HOUSTON._ Después de golear a Honduras en el inicio del camino en la Copa Oro 2023, el entrenador interino de la Selección Mexicana, Jaime Lozano afirmó que a pesar del buen espectáculo mostrado esta noche en Houston él solo piensa en preparar el siguiente partido y no en llegar como director técnico oficial a la Copa del Mundo del 2026.

“Yo creo que sí, es importante como latinos que confíen en uno, nos tienen que dar argumentos y entrenar para desarrollar nuestro más grande potencial. No sé cómo va a terminar la Copa, pero queremos ir paso a paso. No pienso en el 2026 o más adelante del 16 de julio, ahora todas las energías en Haití, elegir el mejor once, porque en la selección todos son buenos, todos merecerían ser titulares”.

“El Jimmy” se dijo agradecido con la oportunidad que le abrieron para manejar al Tricolor en esta competencia, asegurando que de no haberse dado la salida de Diego Cocca, él estaría viendo el partido de esta noche como aficionado mexicano.

“Me siento muy agradecido, por la oportunidad, porque hoy cumplo un sueño de dirigir a la Selección Mexicana Mayor. Hace unos días le dije al cuerpo técnico esto: hace una semana, si no hubiera pasado nada, estuviera viendo como aficionado a la selección, poco más puedes hacer en el partido”.

Lozano dijo que pese a lo mostrado la noche del domingo, todavía hay mucho por mejorar en el cuadro nacional. Señaló que ni el equipo era el peor cuando cayeron ante Estados Unidos en la Nations League, ni ahora es el mejor por haber goleado al equipo hondureño.

“Honduras no es un equipo fácil, porque en selección nunca hay tiempo de trabajar, te diría que soy creyente de los procesos, no bajarse a la primera. Hace unos días estábamos en una situación igual y ni ha mejorado todo porque ganamos este partido ni todo está mal porque no nos fue bien en el Mundial y en la Nations League”.