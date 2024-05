El equipo de Vincenzo Italiano no se dejó intimidar, demostrando que es un conjunto más maduro que el que cayó en la final de la temporada pasada, y pronto comenzó a amenazar con llegadas de sus laterales. En una de Dodô, en el 21’, la pelota le terminó cayendo a Bonaventura en el corazón del área, pero el centrocampista italiano sacó un disparo suave que detuvo sin problemas Tzolakis.

El Olympiacos sufría, pero en un córner metió el miedo en el cuerpo de los jugadores de la Fiorentina. Podence apareció en el primer palo para conectar un cabezazo al que respondió bien Terracciano. Siguió creciendo con el paso de los minutos el equipo de Mendilibar, y en el 40’, Terracciano tuvo que salir valiente para evitar el remate de El Kaabi. Con el 0-0 se llegó al descanso en la capital helena.

La segunda parte comenzó menos eléctrica que la primera, y el juego entró en una fase sin un claro dominador y sin apenas ocasiones de gol. Pasada la hora de juego, Milenković lo intentó con un remate de cabeza, pero la pelota se marchó fuera. Acto seguido, y con la Fiore ya sí mandando, Kouamé no estuvo acertado en el remate. Pero el Olympiacos no cedía, y en el 80’ Iborra rozó el gol con un testarazo que cruzó en exceso. No llegó el gol, e irremediablemente el encuentro se fue a la prórroga.

En la primera parte del tiempo extra, Stevan Jovetić, ex de la Fiore, tuvo una gran ocasión, pero Terracciano respondió de manera maravillosa al disparo del montenegrino desde la frontal. Y cuando parecía que los penaltis decidirían la final, El Kaabi conectó un buen centro de Hezze para dar al futbol griego su primer gran título a nivel de clubes.