Momentos clave

21’ Konaté adelantó a los locales de cabeza

33’ Gonçalo Ramos empató para el Benfica

55’ Firmino dejó encarrilada la eliminatoria

66’ Firmino volvió a marcar a centro de Tsimikas

73’ Yaremchuk recortó distancias

82’ Darwin Núñez puso las tablas

83’ Alisson le negó el segundo gol a Darwin

El partido

Klopp hizo rotaciones en su once inicial, pero eso no bajó el rendimiento de los locales una noche más en Anfield. No obstante, el Benfica tuvo la primera ocasión del encuentro en las botas de Everton, pero su disparo no encontró portería. Sin embargo y al igual que ocurrió en la ida, Konaté aprovechó un buen centro desde la esquina para marcar su segundo gol con el Liverpool, ambos frente al Benfica en esta eliminatoria, y adelantar a los locales.

Tras ello, el equipo luso siguió creyendo y encontró su recompensa con el tanto de Gonçalo Ramos, que aprovechó un balón suelto en la frontal del área e hizo la igualada pasada la media hora de encuentro.

De tal forma, el partido llegó al descanso con 1-1 tras una primera parte abierta con ocasiones para ambos equipos.

Tras el paso por vestuarios, los hombres de Klopp salieron llenos de confianza y Firmino aprovechó un buen pase de Diogo Jota para hacer el segundo tanto de los ‘Reds’, dejando así encarrilada la eliminatoria.