El Napoli no especuló y salió en busca de la victoria desde el pitido inicial. De hecho, Politano no tardó ni dos minutos en poner a prueba a Trapp con un disparo raso que obligó al guardameta alemán a estirarse con acierto para evitar el primero. Sin embargo, el Eintracht no se “arrugó” y poco a poco fue asentándose en el encuentro, amenazando con un remate de cabeza de Santos Borré a la salida de un córner que no se marchó muy desviado del arco de Meret.

El ritmo de juego fue aumentado a raíz que pasaban los minutos, con los dos clubes cada vez más “enchufados” e intensos. A raíz de dicha intensidad llegó una nueva ocasión para los de Spalletti. Kvaratskhelia llevó a cabo una gran individual tras un robo en el centro del campo y, cuando el georgiano disparo escorándose hacia la derecha, el arquero alemán achicó espacios y le negó el gol al georgiano.

No obstante, también llegaron algunas acciones al límite del reglamento, por lo que el duelo se endureció en la recta final de la primera parte. Aún así, los locales dispusieron de dos claras ocasiones en los minutos finales: primero fue Kvaratskhelia quien volvió a exigir al máximo a Trapp. El germano logró repeler la primera, pero nada pudo hacer ante el remate de cabeza dentro del área de Osimhen, que abrió la lata en la última jugada antes del descanso adelantando a los italianos.

Tras el paso por vestuarios, los pupilos de Glasner trataron de reaccionar, pero lo que llegó fue un nuevo tanto de Osimhen. El nigeriano se lanzó al suelo para aprovechar un pase raso de Di Lorenzo y poner el 2-0 en el marcador, sumando su diana número 23 en todas las competiciones este curso. Lejos de relajarse, el conjunto napolitano mantuvo la intensidad y, tras una pena máxima un tanto absurda cometida por Sow, Zieliński hizo el tercero para dejar prácticamente sentenciada la eliminatoria.

Después del nuevo “mazazo” para los visitantes, el partido cambió completamente, Spalletti dio descanso a sus pilares fundamentales y ambos equipos se dejaron llevar en el tramo final, donde no hubo ningún acontecimiento a tener en cuenta más allá de alguna nueva amonestación.

De tal forma, el Nápoles logra alcanzar por primera vez en su historia los cuartos de final de la UEFA Champions League, superando con contundencia a un Eintracht que se vio superado en todo momento por los hombres de Spalletti.

(Con información de UEFA)