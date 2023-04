“Creo que el equipo más allá de algunos errores que cometimos, el equipo jugó bien, durante gran parte del partido, los últimos 15 minutos, los cambios, a veces obligados, nos complicaron, dos penales. Para mí el primer penal es una mala marcación del VAR, primero plancha de Canelo y luego la jugada de Almada

“Pero el equipo no pudo definir cuando pudimos, hizo lo que tenía que hacer, pero lamentablemente volvimos a perder, no pudimos mantener el cero, antes del penal ellos no habían hecho ninguna”, expresó Romano en la conferencia después del encuentro en que Mazatlán cayó 2-1 en el Kraken.

Al timonel argentino tampoco le funcionaron los cambios para tratar de igualar el encuentro.