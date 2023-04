“Por supuesto, nadie quiere estar en el lugar que estamos, desde que llegué el equipo venía arrastrando muchas cosas de la temporada pasada, por supuesto que es alarmante, pudimos romper esa inercia con el empate ante Querétaro, el ganado ante Cruz Azul, hubo un par de resultados que no se dieron y tenemos que seguir trabajando, levantar la cara y pelear hasta el final”, dijo el director técnico en rueda de prensa tras el partido ante el Atlético de San Luis.

Romano considera que su equipo hizo un buen segundo tiempo ante los potosinos y merecía algo más que la derrota.

“Hay que seguir trabajando, hay que seguir peleando. Más allá de todo hicimos un buen segundo tiempo, en el primero tuvimos muchas dudas. Por ahí buscar jugar sin un ‘9’ natural fue error mío, después corregimos en el segundo tiempo, fue una cara diferente cuando rompimos la línea y ele quipo fue mucho más agresivo”.

El timonel argentino dice que lo que más le preocupa es poder ganar un partido más para que su plantel se oxigene un poco.

“Me preocupa ganar un partido, lo logramos con Cruz Azul y después el equipo tuvo demasiado duro el castigo de la derrota porque hemos jugado algunos partidos bien y no merecimos perder. Creo en el segundo tiempo pudimos haber logrado el empate tranquilamente, un penal muy dudoso para mi punto de vista. Lamentablemente todas las decisiones han sido en contra”, externó el estratega.

“La realidad es que necesitamos tener ese triunfo que nos aliviane un poco”.

Pese a no armar al equipo y llegar en calidad de relevo de Gabriel Caballero, Rubén Omar Romano aseguró que no pondrá excusas por los resultados de los mazatlecos.

“No voy a poner ninguna excusa, cuando me llamaron analicé el equipo y me parecía que estaba para salir de la situación en la que estaba. Yo no armé el equipo, pero eso no es excusa. Lo único que me queda es seguir trabajando y buscar las soluciones, lamentarse no sirve para nada”.