MÉXICO._ La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX trabajan a marchas forzadas para encontrar una solución que resuelva el problema de la violencia que se vive en los estadios. Luego de los hechos violentos registrados en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo, los organismos rectores del balompié nacional tomaron la determinación de implementar programas de reconocimiento facial a manera de control y vigilancia de todos los aficionados, sin embargo, esta medida podría representar una violación a los derechos humanos de los asistentes. Además, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dio a conocer que el máximo circuito del futbol mexicano se conectará a la Plataforma México, la red nacional de bases de datos criminalística, para evitar el ingreso a los estadios de individuos con antecedentes penales.

En entrevista con SinEmbargo, Grecia Macías, abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseguró que la implementación de estas medidas genera violaciones a los derechos humanos de los asistentes pues a partir de ahora se les tratará de presuntos culpables o presuntos delincuentes. “Apenas salió la noticia de que se van a conectar también con Plataforma México para poder obtener la información de esta plataforma sobre las distintas personas, entonces también se puede entender que va a haber una transferencia de datos entre los equipos y la Fiscalía, entonces están tratando a toda la afición como presuntos culpables o presuntos delincuentes y eso también es muy preocupante porque hay falsos positivos, hay errores”, dijo la abogada. La especialista aseguró que el implementar el uso de sistemas de reconocimiento facial no atiende de ninguna manera el problema de violencia que se vive en el futbol mexicano e indicó que esta medida sólo provocará que la gente deje de acudir a los estadios por el miedo de sentirse perseguidos.

“No atiende nada de la violencia que hay en los estadios, sólo resulta en la criminalización de la afición, va a resultar que no podamos estar ni seguros en los estadios, que las personas tengan miedo de ir a los estadios porque no sabes en dónde van a terminar tus datos, van a destruir la comunidad que se genera alrededor de la afición”. Los datos biométricos son aquellos obtenidos de un tratamiento técnico y se relacionan con las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona; permiten la identificación o verificación de la identidad de un individuo, explica Privacy International, ONG de Reino Unido, formada para vigilar las invasiones de la privacidad por parte de gobiernos y corporaciones. Grecia Macías recordó que estos datos acompañan a una persona durante toda su vida, son características que no se pueden modificar y expresó su preocupación porque, dijo, en caso de registrarse un error, la medida puede afectar a una persona de por vida. “No puedes cambiar tu huella digital o tu rostro, puedes cambiar contraseñas, pero no puedes cambiar tu cara. Que tengan tu cara durante un tiempo indefinido, con un buen de opacidad, que no sabes a quién se le van a entregar, no sabes con qué seguridad lo van a tener. Por ejemplo, en temas de seguridad y protección de datos personales, pues sí llega a haber una vulnerabilidad, los daños pueden ser incluso irreparables porque ya quedó un dato biométrico sensible, expuesto y que puede ser manejado por cualquier persona y ser usado para constantemente identificándote en otro espacio”.

LOS RIESGOS DEL RECONOCIMIENTO FACIAL Pese a que los responsables del futbol mexicano presumen que el uso del reconocimiento facial ayudará a identificar a cualquier persona sospechosa en los estadios, la realidad es muy distinta. La abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales aseguró que el programa suele tener grandes fallas y suele arrojar falsos positivos que ponen en riesgo a las personas que asistan a un partido. “Está bastante documentado que la tecnología de reconocimiento facial tiene muchas fallas, una de las grandes fallas es que da muchos errores de falsos positivos y depende mucho de la iluminación, de cómo están colocadas, la altura a la que están colocadas las cámaras incluso el ángulo en el que se toma los marcos faciales, esto tienen grandes fallos respecto a personas racializadas”, dijo . Grecia Macías recordó que actualmente en México existe un negocio por la compra-venta de datos biométricos, una situación que incrementa el riesgo de que la información personal de las personas sea utilizada con fines comerciales o terminar en las manos equivocadas. “Existe todo un negocio de vender datos biométricos a empresas porque es con lo que entrenas a tu algoritmos. Si bien tienen que hacer un aviso de privacidad y demás, donde hablen de transferencias no sabemos realmente hasta donde va a llegar y también, si ponen el posicionamiento de que ellos pueden hacer transferencias a cualquier personas para que tú puedas ir al estadio es adueñarse casi casi de nuestra privacidad con tal de ir al futbol [...] Nos están dando algo que es muy caro, que no sirve y si me llega lograr identificar pueden terminar mis datos siendo aprovechados por terceros y pueden capitalizar sobre eso o en el peor de los casos en manos de otras personas”.

La especialista hizo un llamado a los responsables del futbol mexicano para no implementar el uso de programas de reconocimiento facial pues recalcó que su uso no es necesario y podría generar efectos contraproducentes que beneficios. “No es necesario, hay muchas otras medidas que sirven más que el reconocimiento facial, literal, la llamada a la acción que tengo directamente a ellos es no usen esta herramienta, no sirve esta herramienta para lo que quieren, no hay método infalible que logre que no se puedan filtrar estos datos, no se puedan usar estos datos, la mejor forma es no usándolo”. LA LLEGADA DE LA FAN ID En enero de este año, Yon De Luisa anunció el uso de la Fan ID para todos los partidos de la selección mexicana como local, con la finalidad de identificar a las personas que realicen gritos discriminatorios. La medida surgió luego de que la FIFA sancionara a la FMF con dos partidos del Tri como local a puerta cerrada y una multa económica de 100 mil francos suizos por cantos homofóbicos de los aficionados en los juegos de la eliminatoria mundialista ante Canadá y Honduras en la cancha del Estadio Azteca. ¿Pero qué es la Fan ID? Se trata de un documento de identificación el cual es requerido por las autoridades para poder ingresar a ciertos eventos. Su aparición fue durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014, debido a su gran éxito la FIFA lo implementó durante la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018 y la Copa Árabe 2021. En el Mundial de Qatar de este año será indispensable para poder tener acceso a los estadios.