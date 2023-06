MAZATLÁN._ Posterior al triunfo de los Guerreros frente a Mazatlán FC en su segundo encuentro de preparación, el guardameta de Santos Laguna, Gibrán Lajud, quien peleará por la titularidad del arco albiverde de cara al próximo semestre, habló justamente de lo que le representa esta oportunidad.

“Me siento tal y como me sentí cuando llegué al club. Arribé hace tres años a la institución con las ganas de sumar la mayor cantidad de minutos. Día a día me preparo para jugar, día a día me cuido dentro y fuera de la cancha para estar de la mejor manera tanto física, mental y emocionalmente para encarar y resguardar la portería de Santos Laguna como se merece, entonces me siento en un momento pleno y con la confianza”, declaró en rueda de prensa.