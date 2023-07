“Las aspiraciones que teníamos como grupo era iniciar ganando en casa, quedamos con esa sensación, si bien tuvimos un penal en contra que ellos no concretan, tuvimos varias ocasiones que no tomamos las mejores decisiones, no tuvimos la total contundencia en el último tercio de la cancha y terminamos firmando un empate ante un rival muy duro. Cuando no se puede ganar no hay que perderlo”.

Bello fue el autor del gol de los mazatlecos ante los hidalguenses cuando al minuto 62, en un desborde por derecha, Bryan Colula le mandó una diagonal retrasada, que el venezolano de derecha tomó y batió la estirada de Ustari para emparejar los cartones.

“Cuando se tienen más minutos uno va adquiriendo mayor confianza, es importante para mí empezar de titular este torneo y empezar anotando, te crea mayor confianza y tu desempeño puede ser mucho mejor”.