“Sé que no es suficiente eso y los resultados no se han visto reflejados en el campo, pero el cambio no lo haremos con una varita mágica, no hay que trabajar más y con ello se darán los cambios. Me queda claro que en las crisis son los momentos de oportunidades”.

Reconoció que si hay que buscar responsables él es el principal y por ello se le está buscando cambiar la cara al equipo para que los resultados deportivos lleguen.

“Que tenga nuestra afición que estamos apenados por esto, pero bien comprometidos todos a sacar adelante este barco, hay muchos que somos co responsables y estamos redoblando esfuerzos para mejorar todo. Si hay gente en cualquier departamento, ya sea jugador, directivo o administrativo que no comparta este idea de compromiso no nos vamos a tocar el corazón en sacarlo”.

Adelantó que Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, les pidió que se haga lo necesario para que el momento del club cambie y les dio todo el respaldo que necesario.