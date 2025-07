“Me siento feliz por estar jugando, trabajé duro para este momento, muchos años de sacrificio y trabajo se están viendo reflejados”, dijo Gutiérrez.

“Cuando no jugaba más trabajaba, semana a semana trabajaba muy duro aunque no fuera titular, cuando no jugué siempre me estuve preparando como si fuera a jugar cada fin de semana”.

Mazatlán enfrenta este sábado 26 a Pachuca en la fecha 3 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.