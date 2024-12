El cierre de 2024 trae consigo un nuevo escándalo en la Liga MX. Felipe Ramos Rizo, ex árbitro y ahora analista de ESPN, ha revelado un caso de acoso sexual y laboral contra Avril Herrera, árbitra profesional, ocurrido presuntamente dentro de la Comisión de Arbitraje.

Ramos Rizo acusa directamente a altos mandos de la Comisión, como Armando Archundia, Enrique Osses y Roberto Paredes, de encubrir a tres miembros que habrían cometido las agresiones contra Herrera.

“Quieren taparlo, por instrucciones de Archundia y Osses quieren tapar la denuncia de la árbitra Avril Herrera por acoso por parte de tres árbitros. Terminaron intimidando a la chica, quien por denunciarlo se juega su carrera”, escribió el analista en su cuenta de Twitter (ahora X).

Contexto del caso

Avril Herrera, quien se desempeña como abanderada en la Tercera División, ya habría presentado una querella formal, según informó Ramos Rizo. Sin embargo, la Comisión de Arbitraje habría intentado ocultar esta situación, lo que ha generado indignación en la opinión pública.

El pasado 24 de diciembre de 2024, Ramos Rizo publicó en sus redes sociales: “Entre demandas legales que están en proceso, otras por venir y dos quejas de acoso laboral, así las cosas en el arbitraje”. Este mensaje anticipó la gravedad del caso que ahora se hace público.

Reacciones y críticas

El ex árbitro no solo señaló a los responsables de encubrimiento, sino que también calificó de “pillos” a los altos mandos de la Comisión de Arbitraje, quienes hasta el momento no han emitido una comunicación oficial al respecto. “Apoyen a la chica, este tipo de situaciones no se pueden tapar”, exigió Ramos Rizo.