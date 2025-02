Fernando Gago fuera de Boca Juniors: el fin de una etapa marcada por la polémica y los malos resultados

La etapa de Fernando Gago como entrenador de Boca Juniors ha llegado a su fin. Tras la dolorosa eliminación en la Copa Libertadores ante Alianza Lima, la dirigencia xeneize decidió poner punto final a su ciclo. Aunque aún no se ha hecho oficial, todo indica que el partido ante Rosario Central será el último de Gago en el banquillo azul y oro, según confirmó el medio Claro Sports.

Gago asumió el mando de Boca en medio de grandes expectativas, pero los resultados no acompañaron. A pesar de que el ex mediocampista se mostró firme en su deseo de continuar, afirmando que tenía “100 por ciento de fuerzas” para revertir la situación, la dirigencia del club, liderada por Juan Román Riquelme, consideró que era momento de un cambio. Según fuentes internas, se percibió que Gago no asumió la magnitud del golpe tras la eliminación en la Libertadores, y que prolongar su ciclo solo agravaría la crisis.

La derrota ante Alianza Lima en la Copa Libertadores fue el detonante. Considerada por muchos como una de las eliminaciones más humillantes en la historia reciente del club, este resultado generó una ola de críticas hacia Gago, tanto por sus decisiones tácticas como por la falta de reacción del equipo en momentos clave. La presión de los aficionados, que pidieron cambios inmediatos, terminó por inclinar la balanza en su contra.

De Chivas a Boca: una salida abrupta

El posible final de Gago en Boca se produce apenas unos meses después de su polémica salida de Chivas. En el Apertura 2024, el estratega argentino dejó el equipo de manera sorpresiva tras el Clásico Tapatío, tomando desprevenidos a directivos y aficionados rojiblancos. En aquel momento, Gago decidió aceptar la oferta de Boca, un club al que siempre estuvo ligado emocionalmente, pero su paso por el equipo xeneize no cumplió con las expectativas.

Durante su gestión en Boca, Gago fue cuestionado por decisiones tácticas inconsistentes, la falta de resultados en partidos clave y una eliminación histórica en la Libertadores. Aunque mostró destellos de buen futbol en algunos partidos, la irregularidad del equipo y la falta de un estilo definido terminaron por pesar más.