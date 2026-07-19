Final termina con altercado entre Leando Paredes y Éric García

Jugadores de Argentina y España se enfrentaron sobre la cancha al término de una tensa final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey, con Leandro Paredes y Éric García involucrados en un altercado apenas segundos después del silbatazo final.

El gol de Ferrán Torres al minuto 106 selló la victoria de España por 1-0 sobre Argentina y le dio a la campeona de Europa su segundo título mundial, tras el conseguido en Sudáfrica 2010 ante Países Bajos.

La expulsión del mediocampista argentino Enzo Fernández por una falta sobre el defensor español Pau Cubarsí al minuto 90 dejó al vigente campeón del mundo con diez jugadores. Además, el equipo dirigido por Lionel Scaloni acumuló seis tarjetas amarillas durante el encuentro.

Sin embargo, un partido marcado por constantes faltas e intensos choques físicos terminó por desbordarse tras el silbatazo final, cuando el mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, irrumpió en una confrontación con Éric García. El impacto dejó tendido en el césped al defensor del Barcelona.

El incidente provocó una nueva trifulca entre jugadores de ambos equipos, incluidos suplentes y miembros de los cuerpos técnicos, antes de que finalmente pudieran ser separados.