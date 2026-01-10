$!Fulham remonta al Middlesbrough y avanza en la FA Cup

El encuentro comenzó con sorpresa, ya que al minuto 30 Hayden Hackney adelantó a los visitantes. Con el marcador en contra al descanso, Marco Silva recurrió a sus piezas más importantes y al minuto 57 ingresaron Raúl Jiménez y Harry Wilson. El galés volvió a ser determinante: anotó el empate al 60’ y asistió en el 77’ para que Emile Smith Rowe completara la remontada.

El Fulham de Raúl Jiménez confirmó su buen momento al imponerse 3-1 al Middlesbrough en Craven Cottage, resultado que les dio el pase a la cuarta ronda de la FA Cup y extendió su racha invicta a seis partidos.

En el tiempo añadido, Kevin selló el 3-1 definitivo.Wilson atraviesa un momento brillante, con goles en tres partidos consecutivos ante Liverpool, Chelsea y Middlesbrough, mientras que Jiménez tuvo una actuación más discreta, con un disparo detenido por el arquero rival.

La victoria refuerza la confianza de los Cottagers, que ya habían alcanzado los cuartos de final del torneo la temporada pasada. Ahora, el equipo londinense se concentra en la Premier League, donde el próximo sábado visitará al Leeds United en un duelo clave para seguir escalando posiciones.

Con el noveno lugar actual, una victoria podría catapultarlos hasta la quinta plaza y abrirles la puerta hacia la Europa League.

Equipo de Sexta División elimina al campeón

El Crystal Palace protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia reciente de la FA Cup al caer eliminado en tercera ronda frente al Macclesfield Town por marcador de 2-1, equipo de Sexta división dirigido por John Rooney, hermano de Wayne Rooney. Los londinenses, vigentes campeones del torneo, quedaron fuera a las primeras de cambio pese a partir como claros favoritos.

Goleada de escándalo

Rodrigo Hernández fue protagonista en la goleada del Manchester City por 10-1 ante el Exeter City en la tercera ronda de la FA Cup al marcar su primer gol desde mayo de 2024. El centrocampista español anotó con un potente disparo desde fuera del área y volvió a ver portería tras una larga etapa marcada por lesiones.