$!Futbolista argentino Lucas Trejo busca a su familia tras los devastadores sismos en Venezuela

La tragedia provocada por los fuertes sismos registrados en Venezuela sigue dejando historias de angustia. Una de las que más ha conmovido en el ámbito deportivo es la del futbolista argentino Lucas Trejo, quien busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos, desaparecidos tras el colapso del edificio donde residían en Playa Grande.

El defensor de 38 años, quien actualmente milita en Marítimo La Guaira, recurrió a sus redes sociales para solicitar ayuda e intentar localizar a su familia luego de regresar a casa y encontrar únicamente los escombros del inmueble.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor oren por ellos y difundan este mensaje si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, publicó el futbolista en una historia de Instagram.