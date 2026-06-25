$!Futbolista argentino Lucas Trejo busca a su familia tras los devastadores sismos en Venezuela

La tragedia provocada por los fuertes sismos registrados en Venezuela sigue dejando historias de angustia. Una de las que más ha conmovido en el ámbito deportivo es la del futbolista argentino Lucas Trejo, quien busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos, desaparecidos tras el colapso del edificio donde residían en Playa Grande.
El defensor de 38 años, quien actualmente milita en Marítimo La Guaira, recurrió a sus redes sociales para solicitar ayuda e intentar localizar a su familia luego de regresar a casa y encontrar únicamente los escombros del inmueble.
“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor oren por ellos y difundan este mensaje si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, publicó el futbolista en una historia de Instagram.
De acuerdo con el testimonio de su cuñado, quien habló con el medio La Voz En Vivo, Trejo acababa de disputar un partido cuando ocurrió la tragedia. Al regresar a su domicilio descubrió que el edificio había colapsado y desde entonces no tiene noticias de su esposa, Yanina Maranella, ni de sus hijos, Aarón y Anhoa.
Pese a la incertidumbre, la familia mantiene la esperanza de que hayan logrado salir del inmueble antes del derrumbe, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en la zona.
La historia de Trejo refleja el drama que viven cientos de familias tras los terremotos que sacudieron Venezuela. Conforme avanzan las tareas de emergencia, las autoridades mantienen la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros, mientras continúan los esfuerzos para localizar sobrevivientes y brindar apoyo a las comunidades afectadas.
El caso del futbolista argentino se ha viralizado en redes sociales, donde aficionados, compañeros y clubes han compartido su mensaje con la esperanza de obtener información sobre el paradero de su familia.