“Podría ser y es parte de lo que tenemos que hacer valer en nuestra casa, no tenemos que confiarnos, tenemos que trabajar el partido.

El ex mundialista de México externó que el trabajo es la base para poder cumplir los objetivos en este torneo.

“Es un partido muy lindo para jugar y más contra un rival como América. Se me acaba el contrato en diciembre, se han escuchado cosas, pero nada concreto, si se da bien y no también.

“Vienen en un muy buen plan, va a ser un partido entretenido porque todos sabemos lo que representa América en el futbol de la Liga MX”, precisó Benedetti.

El jugador colombiano está contento en Mazatlán, pero su contrato pertenece a América.

“Me siento orgulloso, contento de estar aquí, si hay interés de Mazatlán es porque quiere decir que he hecho bien las cosas. Me siento bien, he recuperado mucho de mi futbol”, señaló Benedetti.

Mazatlán se encuentra en el lugar 13 de la clasificación con 11 puntos, mientras que los azulcremas son cuartos con 19.