“En realidad no puedo decir que no intenta o que el equipo no hace buenos partidos, el juego no fue malo, nos ha costado los inicios y hemos tenido que remar contra corriente en los primeros minutos”, recalcó “El Eterno”.

“Hubo una idea constante intentando empatar el juego, no tengo mucho que reclamarle al equipo, está haciendo su máximo esfuerzo, se está enfrentando a un gran equipo”.